Умер призер чемпионатов СССР по футболу Сергей Агашков
Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Спортсмен скончался после продолжительной болезни.
Двукратный бронзовый призер чемпионатов СССР по футболу Сергей Агашков умер после продолжительной болезни в возрасте 63 лет. Об этом сообщила пресс-служба московского «Торпедо».
Агашков выступал за московское «Торпедо» с 1987 по 1991 год, а затем вернулся в команду в период с 1994 по 1997 год. Вместе с клубом он дважды завоевывал бронзовые медали чемпионата СССР — в 1988 и 1991 годах.
После завершения игровой карьеры футболист начал готовить молодых спортсменов в академии «Торпедо».
Ранее 5-tv.ru писал о смерти бывшего футболиста московского «Спартака» Владислава Дуюна. Спортсмен скончался в возрасте 49 лет. По словам старшего брата футболиста Владимира, причиной смерти стал рак поджелудочной железы. Дуюн боролся с болезнью около полутора лет, однако лечение не помогло.
В составе «Спартака» Дуюн выступал в 1996-1997 годах и стал чемпионом России в сезоне 1996 года. Также он играл за нижегородский «Локомотив», «Ростсельмаш», «Балтику» и другие команды.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС