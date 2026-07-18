Умер призер чемпионатов СССР по футболу Сергей Агашков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

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Спортсмен скончался после продолжительной болезни.

Двукратный бронзовый призер чемпионатов СССР по футболу Сергей Агашков умер после продолжительной болезни в возрасте 63 лет. Об этом сообщила пресс-служба московского «Торпедо».

Агашков выступал за московское «Торпедо» с 1987 по 1991 год, а затем вернулся в команду в период с 1994 по 1997 год. Вместе с клубом он дважды завоевывал бронзовые медали чемпионата СССР — в 1988 и 1991 годах.

После завершения игровой карьеры футболист начал готовить молодых спортсменов в академии «Торпедо».

Ранее 5-tv.ru писал о смерти бывшего футболиста московского «Спартака» Владислава Дуюна. Спортсмен скончался в возрасте 49 лет. По словам старшего брата футболиста Владимира, причиной смерти стал рак поджелудочной железы. Дуюн боролся с болезнью около полутора лет, однако лечение не помогло.

В составе «Спартака» Дуюн выступал в 1996-1997 годах и стал чемпионом России в сезоне 1996 года. Также он играл за нижегородский «Локомотив», «Ростсельмаш», «Балтику» и другие команды.

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