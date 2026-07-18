Рухнувший строительный кран в Чили повредил пять домов

Фото: www.globallookpress.com/E]Agencia Uno

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Конструкция упала из-за бушующего шторма.

В городе Кокимбо, Чили, строительный кран обрушился на пять домов. Об этом сообщает Sky News.

По данным телеканала, причиной происшествия стал мощный шторм. В результате падения конструкции были повреждены жилые здания.

Стихия затронула десять из 16 административных областей страны. По данным Reuters, из-за шторма погибли три человека: рабочий, расчищающий дорогу в Негрете, человек, упавший с крыши во время уборки в Темуко, и житель столицы, погибший от удара током. Еще семь человек получили травмы.

Специалисты связывают ухудшение погоды с влиянием климатического явления Эль-Ниньо, которое последовало после необычно жаркой и сухой осени. Ожидается, что штормовая погода сохранится до вечера воскресенья и продолжит двигаться на север.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Каменске-Уральском из-за сильных дождей затопило улицы, а движение на нескольких участках пришлось ограничить. Местные жители из-за непогоды начали передвигаться по некоторым районам на лодках и сапбордах.

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