В Нью-Йорке заговорили о возможном задержании Биньямина Нетаньяху

Фото: www.globallookpress.com/Tomer Neuberg/Jna Press

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Поводом стал предположительный приезд израильского премьера на сессию Генеральной Ассамблеи ООН.

Власти Нью-Йорка изучают законность задержания премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в случае его приезда в город. Об этом заявил мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани в беседе с The New York Times.

«Мы будем делать все то, что позволяет мне закон в городе Нью-Йорк, но мы не будем с этой целью писать наши собственные законы», — подчеркнул Мамдани.

Обсуждение связано с возможным визитом Нетаньяху на сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Сейчас городские власти консультируются с юридическим департаментом, чтобы определить, какие действия допускает действующее законодательство.

Мэр пояснил, что поводом для подобных консультаций стали обвинения, выдвинутые Международным уголовным судом (МУС).

Интересно, что, по данным The New York Times, еще во время предвыборной кампании Мамдани говорил, что после победы на выборах может поручить полиции Нью-Йорка задержать Биньямина Нетаньяху в случае его визита в город.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что МУС выдал ордер на арест Биньямина Нетаньяху в 2024 году. В суде заявили, что считают его ответственным за военные преступления против мирного населения.

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