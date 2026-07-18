Без Обломова на вертолете: Донцова обозначила границы экранизаций

Донцова: Не нужно отправлять Обломова летать на вертолете

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Писательница высказалась о современных киноверсиях литературных произведений.

Писательница Дарья Донцова в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru на VK Fest-2026 рассказала, что спокойно относится к новым экранизациям классических произведений, если режиссеры бережно обращаются с первоисточником и не меняют его смысл.

«Если это хорошая экранизация с хорошими актерами, то это прекрасно», — отметила Донцова.

Писательница также подчеркнула, что творческая интерпретация допустима до тех пор, пока не нарушается авторский замысел.

«Если не нарушен авторский текст, если там, предположим, Обломов не летает на вертолете и ничего такого нового не придумано, это даже интересно», — добавила она.

По мнению Донцовой, разные версии одного произведения позволяют по-новому взглянуть не только на саму книгу, но и на людей, которые ее экранизировали.

«Можно, глядя на этот фильм, понять немножечко того человека, который его снимал и который в нем исполнял главную роль», — резюмировала писательница.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что режиссер Сарик Андреасян приступил к работе над новой экранизацией романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев». Он представил первый постер будущей картины и сообщил, что в настоящее время продолжается работа над сценарием. Начало съемок запланировано на весну 2027 года.

В последние годы Андреасян активно обращается к произведениям русской литературы. Режиссер продолжает работу над проектом «Война и мир», а ранее выпустил фильмы «Онегин» и «Сказка о царе Салтане».

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