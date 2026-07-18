Пассажирский автобус атакован ВСУ в Белгородской области — один человек погиб
ВСУ атаковали пассажирский автобус в Белгородской области
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Еще четверо, включая несовершеннолетнюю девушку, пострадали.
Один человек погиб, четверо пострадали в результате атаки ВСУ на пассажирский автобус в Белгородской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев. Враг применил беспилотники.
«Во время очередной террористической атаки ВСУ в Белгородском округе один мирный житель погиб, четверо, среди которых ребенок, получили ранения. Вражеский дрон нанес очередной подлый удар по пассажирскому автобусу — в этот раз в поселке Дубовое», — отметил глава региона.
Среди пострадавших — 16-летняя девушка, получившая осколочное ранение бедра. Ей оказывается помощь в детской областной клинической больнице.
«Трое других пострадавших находятся в городской больнице № 2 г. Белгорода. Двое мужчин получили осколочные ранения, один из них — в крайне тяжелом состоянии. У женщины предварительно диагностировали акубаротравму, она проходит обследование», — дополнил Шуваев.
Территория РФ регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции. О ней президент России Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами, атакуя мирные населенные пункты и гражданское население.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в результате ударов беспилотников ВСУ в регионе пострадал 61 человек.
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