«Пустая музыка»: Донцова поспорила с Бастой

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

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Поводом стали слова рэпера о том, что художнику необязательно быть голодным.

Любовь зрителей важнее денег для настоящего творца. Об этом заявила писательница Дарья Донцова корреспонденту 5-tv.ru на VK Fest-2026 в ответ на недавнее заявление рэпера Басты (Василий Вакуленко. — Прим. ред.) о том, что художник должен быть сытым.

«Если человек думает только о деньгах, он не художник. У него будет пустая картинка. У него будут пустые стихи, у него будет пустой текст и пустая музыка. Когда человек на самом деле что-то пишет или делает, он не думает про деньги», — заявила Донцова.

По словам писательницы, главным источником вдохновения для любого творческого человека остается любовь зрителей и читателей.

Недавно рэпер Баста в выпуске подкаста выступил против известного выражения о «голодном художнике». Музыкант заявил, что настоящий автор должен быть «сыт и здоров», а не жить в лишениях. По его мнению, миф о страдающем творце долгое время использовался для манипуляции артистами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дарья Донцова столкнулась со сложным периодом в жизни, когда осталась одна с маленьким сыном после развода. По словам писательницы, она была вынуждена брать любую работу и начинала с уборки общественных туалетов.

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