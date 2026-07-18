Российские военные поразили ракетный комплекс ВСУ в Николаевской области

Фото, видео: © РИА Новости/Министерство обороны РФ; МАХ/Минобороны России/morf; 5-tv.ru

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Удар был нанесен комплексом «Искандер» и беспилотником «Герань-4 сикер».

Российские военные нанесли удар по береговому ракетному комплексу (БРК) «Нептун» ВСУ в Николаевской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, опубликовав видео атаки.

«В результате удара поражены пусковая установка БРК „Нептун“ и транспортно-заряжающая машина с боекомплектом», — говорится в ведомстве.

В Минобороны России уточнили, что удар был нанесен оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» и беспилотником-камикадзе «Герань-4 сикер».

Спецоперация

СВО продолжается с февраля 2022 года. О ее начале объявил президент России Владимир Путин, заявив, что целями являются защита Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. По словам российского руководства, решение было принято после обострения ситуации в регионе и отсутствия результатов дипломатического урегулирования конфликта.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские военные уничтожили контейнеровоз с грузом военного назначения в порту Черноморска Одесской области. Удар по судну был нанесен двумя беспилотниками «Герань-4 сикер», чтобы сорвать логистические поставки для ВСУ.

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