Фото: Эрик Романенко/ТАСС

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На месте падения возник пожар.

На Кубани во время проведения сельхозработ упал вертолет Ми-2, пилот погиб. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

«При проведении обработки полей произошло падение вертолета МИ-2 сельскохозяйственного назначения», — говорится в заявлении.

По данным источника 5-tv.ru, вертолет обрабатывал поля подсолнечника в Калнинской станице. В двух километрах оттуда была оборудована площадку, где вертолет заправлялся. При неудачном заходе на посадку произошло крушение.

Также известно, что на месте падения Ми-2 возник пожар, его оперативно потушили.

Это не первый подобный случай в Краснодарском крае. 24 июня 2026 года произошел похожий инцидент рядом с хутором Прикубанский в Славянском районе. О нем сообщал 5-tv.ru.

Позднее в главном управлении Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий рассказали о последствиях крушения. По предварительной информации спасателей, после падения воздушного судна разрушений на земле не выявлено.

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