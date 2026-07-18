Вертолет упал во время сельхозработ на Кубани — пилот погиб
На Кубани упал вертолет сельхозназначения
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Фото: Эрик Романенко/ТАСС
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На месте падения возник пожар.
На Кубани во время проведения сельхозработ упал вертолет Ми-2, пилот погиб. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.
«При проведении обработки полей произошло падение вертолета МИ-2 сельскохозяйственного назначения», — говорится в заявлении.
По данным источника 5-tv.ru, вертолет обрабатывал поля подсолнечника в Калнинской станице. В двух километрах оттуда была оборудована площадку, где вертолет заправлялся. При неудачном заходе на посадку произошло крушение.
Также известно, что на месте падения Ми-2 возник пожар, его оперативно потушили.
Это не первый подобный случай в Краснодарском крае. 24 июня 2026 года произошел похожий инцидент рядом с хутором Прикубанский в Славянском районе. О нем сообщал 5-tv.ru.
Позднее в главном управлении Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий рассказали о последствиях крушения. По предварительной информации спасателей, после падения воздушного судна разрушений на земле не выявлено.
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