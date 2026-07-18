Российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира АТР в Швеции

Фото: © РИА Новости/Александар Джорович

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Теперь спортсмена ждет решающий матч с итальянцем Лучано Дардери.

Заслуженный мастер спорта России Андрей Рублев вышел в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 250 в шведском Бостаде. Спортсмен обыграл чилийца Алехандро Табило.

В полуфинальном матче россиянин одержал победу со счетом 6:4, 4:6, 6:4.

В решающем матче Рублев встретится с итальянцем Лучано Дардери. Для россиянина это шанс вновь выиграть турнир в Бостаде, где он уже становился чемпионом в 2023 году.

Рублев занимает 16-е место в мировом рейтинге ATP. За карьеру он выиграл 17 турниров ATP в одиночном разряде, а последний титул завоевал в феврале прошлого года. Кроме того, россиянин является олимпийским чемпионом Игр в Токио в миксте вместе с заслуженным мастером спорта РФ Анастасией Павлюченковой, а также победителем Кубка Дэвиса и Кубка ATP в составе сборной России.

Общий призовой фонд турнира АТР составляет более 612 тысяч евро (более 55 миллионов рублей. — Прим. ред.).

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 17-летняя россиянка Анна Пушкарева стала победительницей юниорского Уимблдона. В финале она в трех сетах обыграла китаянку Синьжань Сунь, принеся России первый за десять лет титул в женском одиночном разряде турнира.

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