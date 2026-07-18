В результате ударов беспилотников ВСУ в Подмосковье пострадал 61 человек

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Девять человек остаются в больницах в тяжелом состоянии.

В Подмосковье 61 человек пострадал в результате ударов беспилотников ВСУ. Уточненной информацией поделился губернатор области Андрей Воробьев.

«По уточненной информации, в результате атаки беспилотных летательных аппаратов пострадал 61 человек», — отметил глава Подмосковья.

Воробьев уточнил, что 20 пострадавшим госпитализация не потребовалась, при этом 31 житель области находится в больнице в состоянии средней тяжести, а еще девять — в тяжелом.

«У большинства диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, черепно-мозговые травмы, переломы, ожоги и отравление продуктами горения. Благодарю врачей, фельдшеров, сотрудников скорой помощи и спасательных служб за профессионализм и оперативность», — добавил губернатор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ночь на 18 июля украинские беспилотники атаковали логистический центр в Электростали, в результате чего пострадали 37 человек. Позже стало известно, что один из раненых скончался.

Территория РФ регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции. О ней президент России Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами, атакуя мирные населенные пункты и гражданское население.

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