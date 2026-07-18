Российские школьники завоевали четыре золотые медали на Международной олимпиаде по химии

Школьники из России завоевали золотые медали на Международной олимпиаде по химии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В соревновании приняли участие более 360 учащихся из 93 стран.

Сборная России завоевала четыре золотые медали на 58-й Международной химической олимпиаде, которая завершилась в Ташкенте. Об этом сообщили в правительстве России.

В соревновании приняли участие более 360 школьников из 93 стран. Абсолютным победителем олимпиады стал участник российской команды Арсений Гасаненко из Москвы.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поздравил сборную и отметил, что успех школьников показывает высокий потенциал нового поколения российских ученых. По его словам, полученные медали стали результатом таланта участников, их упорной подготовки и работы наставников.

«Триумф наших ребят на Международной химической олимпиаде — яркое доказательство того, что в России подрастает поколение, способное двигать отечественную науку к новым горизонтам», — сказал он.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул, что российская команда третий год подряд завоевывает четыре золотые медали на Международной химической олимпиаде. Он отметил, что этот результат подтверждает высокий уровень естественно-научного образования в стране.

В рамках олимпиады школьники прошли теоретический и практический этапы продолжительностью по пять часов каждый.

В состав российской сборной вошли Арсений Гасаненко и Игорь Устинов из Москвы, Ярослав Косолапов из Магнитогорска и Павел Шептунов из Краснодарского края. Руководителем команды стал доцент химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Белов.

Международная химическая олимпиада проводится с 1968 года. В 2025 году на соревнованиях в Дубае все четверо российских участников также получили золотые медали.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.