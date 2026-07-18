Российские войска завершают освобождение Красного Лимана в ДНР

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Оборона противника сломлена.

Армия России завершает освобождение Красного Лимана. Организованное сопротивление украинских формирований в городе прекращено, продолжается ликвидация отдельных очагов. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

«Подразделения 25-й армии завершают освобождение города Красный Лиман, имеющего ключевое значение для дальнейших действий на данном направлении. Организованная оборона противника в городе сломлена, ведется уничтожение отдельных очагов сопротивления», — сказал Герасимов.

Кроме того, глава Генштаба сообщил, что силы Южной группировки после установления контроля над Константиновкой развивают продвижение в направлении Дружковки. Передовые подразделения, по его словам, вошли в Алексеево-Дружковку.

Также Герасимов рассказал о продвижении частей 3-й армии в сторону Славянска и Краматорска. По его словам, российские подразделения освободили Пискуновку и вышли к окраинам Николаевки.

Он добавил, что передовые части находятся менее чем в пяти километрах от восточных окраин Краматорска, а по позициям украинских подразделений в городской черте наносится огневое поражение.

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