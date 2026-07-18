Около 30 штрафов за год: семья с двумя детьми погибла в ДТП под Тамбовом

Семья погибла в результате аварии с грузовиком под Тамбовом

Фото: MAX/УМВД России по Тамбовской области

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В полиции предположили, что одной из причин аварии могла стать высокая скорость движения.

Семья из Воронежа погибла в ДТП на трассе Тамбов — Пенза в результате столкновения их внедорожника с грузовиком. Об этом сообщили в УМВД России по Тамбовской области.

«Водитель BMW, его супруга и двое детей (девяти и шести лет. — Прим. ред.) погибли на месте дорожно-транспортного происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, водитель иномарки выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком. В полиции предположили, что одной из причин аварии могла стать высокая скорость движения.

Также выяснилось, что погибший водитель неоднократно нарушал правила: только за последний год его более 30 раз привлекали к административной ответственности, в основном за превышение скорости.

В результате столкновения водитель грузовика также получил травмы. Окончательные причины и обстоятельства смертельной аварии будут установлены позднее.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Московской области произошло смертельное ДТП с участием служебного мотоцикла и легкового автомобиля. В результате столкновения на седьмом километре автодороги «Шебанцево-Голубино-Глотаево» погиб 33-летний инспектор ДПС Михаил Тихонов.

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