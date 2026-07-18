Кино, спорт и музыка: как проходит первый день VK Fest в Москве

В Москве на ВДНХ проходит первый день VK Fest

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Фестиваль проходит на территории ВДНХ 18 и 19 июля.

В Москве на территории ВДНХ стартовал первый день VK Fest-2026. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru с места событий.

Для посетителей подготовили масштабную программу с десятками различных активностей. Гости фестиваля могут встретиться с популярными блогерами на автограф-сессиях, посетить лекции, принять участие в творческих проектах и познакомиться с новыми технологическими разработками. Конечно же, одним из главных событий фестиваля станет концертная программа — выступления популярных артистов.

Также посетители могут заглянуть в кинозоны, посвященные актуальным премьерам индустрии.

Любители активного отдыха получили возможность проверить свои силы на полосе препятствий, попробовать себя в стрельбе из винтовки и увидеть зрелищные выступления спортсменов в экстремальной зоне. Там участники на BMX-велосипедах выполняют сложные трюки и демонстрируют мастерство управления.

Фестиваль объединил в одном пространстве музыку, развлечения, спорт, творчество и современные технологии, предложив гостям насыщенную программу на весь день.

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