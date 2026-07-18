Спасаются, как могут: Свердловская область оказалась во власти большой воды

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Непогода ограничила движение транспорта, многие жители пересаживаются на лодки и сапборды.

В Каменске-Уральском Свердловской области из-за сильных дождей затопило улицы, а движение на нескольких участках пришлось ограничить. Об этом сообщили в городской администрации.

По данным местных СМИ, из-за обильных осадков жители некоторых районов вынуждены передвигаться по городу на лодках и сапбордах.

Сотрудники Госавтоинспекции уже перекрыли движение на перекрестке проспекта Победы и улицы Пушкина, а также на участке улицы Ленина возле спуска с Вороняцкой горы. По данным администрации, один из перекрестков оказался затоплен, а на улице Ленина повреждено дорожное покрытие.

Глава Каменска-Уральского Алексей Герасимов проводит заседания оперативного штаба, где обсуждают последствия непогоды и меры по ликвидации подтоплений.

«Ситуация непростая. Поручил всем профильным службам действовать оперативно и приложить максимум усилий для ликвидации последствий стихии», — сказал Герасимов.

Из-за сложившейся ситуации в Каменске-Уральском также отменили мероприятия ко Дню города.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в нескольких районах Свердловской области из-за сильных дождей началась эвакуация жителей и был введен режим ЧС.

За несколько дней в регионе выпало две июльские нормы осадков, из берегов вышли реки, а четыре водохранилища оказались переполнены.

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