Ловушка для кожи: косметолог предупредила об опасной процедуре для женщин после 40

Фото, видео: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Не каждая популярная методика омоложения одинаково полезна в зрелом возрасте.

Женщинам старше 40 лет стоит осторожнее подходить к процедуре биоревитализации из-за возможного риска появления отечности. Об этом косметолог и дерматолог Марина Колесникова рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Зловещие мертвецы. Пекло».

По словам Колесниковой, процедура больше подходит молодым пациенткам, тогда как у женщин 45–50 лет и старше она может привести к появлению одутловатости. Специалист отметила, что из-за этого даже ухоженная внешность может потерять естественность.

«Если женщина возрастная, например, да, 45 плюс, 50 плюс, соответственно, может быть отечность, одутловатость. И вроде смотришь, женщина ухоженная, красивая, а вот что-то бы в ней не то, как будто бы она много воды с вечера, может быть, выпила, ну или более чего-то горячительного», — отметила специалист.

При этом Колесникова подчеркнула, что биоревитализация не влияет на гормональный фон. Однако, по ее мнению, для некоторых пациентов процедура может оказаться неоправданной с точки зрения затрат времени и денег.

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