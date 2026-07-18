Financial Times: Зеленский ищет замену главкому ВСУ
FT: Зеленский задумался об отставке главкома ВСУ Сырского
Фото: VITALII NOSACH/EPA/ТАСС
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Решение может быть связано с обострением ситуации внутри украинского военного руководства.
Глава киевского режима Владимир Зеленский рассматривает возможность увольнения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на фоне кризиса в военном руководстве страны. Об этом пишет газета The Financial Times (FT).
«Зеленский рассматривает возможность увольнения главнокомандующего на фоне нарастающих протестов», — говорится в публикации.
По информации издания, Сырский стал «козлом отпущения» во время протестных акций против отставки министра обороны Михаила Федорова.
Зеленский пригласил военное руководство на совещание в начале выходных, чтобы обсудить потенциальных кандидатов на пост главкома.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что реструктуризация украинского правительства обернулась для Владимира Зеленского политическим кризисом. Решение об увольнении министра обороны Михаила Федорова вызвало крупнейшие за последний год протесты на Украине и стало политической проблемой для главы киевского режима.
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