Financial Times: Зеленский ищет замену главкому ВСУ

Фото: VITALII NOSACH/EPA/ТАСС

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Решение может быть связано с обострением ситуации внутри украинского военного руководства.

Глава киевского режима Владимир Зеленский рассматривает возможность увольнения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на фоне кризиса в военном руководстве страны. Об этом пишет газета The Financial Times (FT).

«Зеленский рассматривает возможность увольнения главнокомандующего на фоне нарастающих протестов», — говорится в публикации.

По информации издания, Сырский стал «козлом отпущения» во время протестных акций против отставки министра обороны Михаила Федорова.

Зеленский пригласил военное руководство на совещание в начале выходных, чтобы обсудить потенциальных кандидатов на пост главкома.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что реструктуризация украинского правительства обернулась для Владимира Зеленского политическим кризисом. Решение об увольнении министра обороны Михаила Федорова вызвало крупнейшие за последний год протесты на Украине и стало политической проблемой для главы киевского режима.

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