В Подмосковье водитель иномарки насмерть сбил сотрудника ДПС

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Инспектору было 33 года.

В городском округе Домодедово Московской области произошло смертельное ДТП с участием служебного мотоцикла инспектора ДПС и легкового автомобиля. Об этом сообщило ГУ МВД по Подмосковью в канале в мессенджере МАКС.

По данным ведомства, на седьмом километре автодороги «Шебанцево-Голубино-Глотаево» 54-летний водитель иномарки столкнулся с мотоциклом, на котором находился 33-летний инспектор. В результате столкновения сотрудник получил травмы, несовместимые с жизнью.

«В результате ДТП травмы, не совместимые с жизнью, получил 33-летний инспектор ДПС, находившийся при исполнении служебных обязанностей», — говорится в сообщении.

Погибший — лейтенант полиции Михаил Тихонов, служивший в органах с июня 2019 года. В ГУ МВД отметили, что коллеги и руководство выражают соболезнования семье и близким Тихонова, которым окажут необходимую помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в центре Москвы произошло ДТП с участием автомобиля Росгвардии. Инцидент произошел в Гагаринском переулке района Хамовники: столкнулись служебная машина Росгвардии и автомобиль Volkswagen. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали четыре человека.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.