Российские беспилотники поразили еще три сухогруза в портах Одесской области

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

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БПЛА нанесли удары по объектам в портах «Южный» и «Одесса».

Вооруженные силы России продолжают наносить удары по украинским портам и судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в канале мессенджера МАКС.

«В течение дня Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, ударные беспилотные летательные аппараты поражали объекты в портах «Южный» и «Одесса». В порту «Южный» был поражен сухогруз, который осуществлял доставку грузов военного назначения для украинских боевиков. В «Одессе» удары пришлись на два сухогруза с военным грузом, находившихся на рейде в ожидании разгрузки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы России уничтожили контейнеровоз в порту Черноморска в Одесской области. По данным Минобороны РФ, дроны «Герань-4 сикер» нанесли два удара по судну с военным грузом, предназначенным для нужд Вооруженных сил Украины. В момент атаки корабль находился в порту.

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