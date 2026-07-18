Осколок в спине, но переживает за коллегу: сотрудник склада в Электростали рассказал об атаке ВСУ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов; 5-tv.ru

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В результате удара украинских беспилотников здесь пострадали 37 человек.

Пострадавший в результате атаки украинских беспилотников на логистический центр в подмосковной Электростали Денис Семкин рассказал, что после ранения больше всего переживает за своего нового коллегу. Об этом он сообщил в беседе с 5-tv.ru.

«Все нормально, дома нахожусь, все стабильно. Мне просто прилетел какой-то осколок небольшой в спину. Вроде все хорошо. Мне только интересно состояние парнишки. Со мной первый день работал. Ему пару раз попало, по-моему, как я увидел, два осколка в шее», — рассказал Семкин.

Во время атаки мужчина находился в десятом блоке логистического центра.

В ночь на 18 июля украинские беспилотники атаковали логистический центр в Электростали, в результате чего пострадали 37 человек. Позже стало известно, что один из раненых скончался.

Ранее 5-tv.ru писал, что по факту атаки Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

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