«Всех зацепило»: пострадавший об атаке ВСУ на склад в Котовске

Двое пострадавших в результате удара по Котовску находятся в тяжелом состоянии

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Раненых доставили в больницу, где ими занимаются специалисты.

Один из пострадавших в результате атаки беспилотников ВСУ на логистический центр в Котовске Тамбовской области заявил, что сначала звуки взрывов были слышны на расстоянии и только потом обстрелы затронули территорию объекта. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона Евгения Первышова.

«Сначала были вдалеке обстрелы, где-то там за территорией. Потом уже ближе к нам. Началась эвакуация, и сразу на склад начался обстрел. Мы завели людей обратно, и в этот момент все произошло», — рассказал мужчина.

Он отметил, что от взрывной волны в здании выбило двери и окна. По словам мужчины, пострадали все, кто находился рядом с местом удара.

«Нас всех зацепило», — добавил он.

Главврач Тамбовской областной клинической больницы Александр Лутцев сообщил, что после атаки в медучреждение доставили пять человек. Одному пациенту оказали помощь и отпустили домой, еще четверым потребовалось хирургическое вмешательство.

«Все манипуляции выполнены, пациенты в стабильном состоянии — двое в тяжелом, двое в состоянии средней степени тяжести. Находятся в реанимации и в палате», — отметил Лутцев.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в ночь на 18 июля БПЛА атаковали логистический центр в Котовске, где находились сотрудники ночной смены. В результате удара погибли семь человек, еще 25 получили ранения. Начавшийся на складе пожар удалось ликвидировать.

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