Вилки, продукты, документы: как проверяют турбазу в Ставрополье после отравления туристов

Фото, видео: СУ СК России по Ставропольскому краю; 5-tv.ru

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Предварительно установлено, что в еде был возбудитель сальмонеллеза.

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело после массового отравления посетителей базы отдыха в Новоселицком округе — сейчас учреждение проверяют сотрудники Следственного комитета России. Об этом региональное управление ведомства сообщило в канале в мессенджере МАКС.

Дело возбуждено по статье 236 УК РФ о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание или отравление людей.

После посещения турбазы в медицинские учреждения региона и соседних республик обратились 80 человек, среди которых 21 несовершеннолетний. Шестерым пострадавшим потребовалась госпитализация.

По данным следствия, причиной случившегося могли стать продукты питания. Предварительно установлено, что в еде был возбудитель сальмонеллеза. Для установления источника заражения и механизма передачи возбудителя назначены лабораторные исследования.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю Олегу Сидорову представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в подмосковном Зарайске посетители кафе обратились за медицинской помощью с признаками отравления. В больницу поступили 19 человек, среди которых были семь несовершеннолетних. Предварительно установлено, что 16 пострадавших употребляли блюда из одного заведения.

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