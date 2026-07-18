Федеральных и московских медиков отправили в Тамбов после атаки дронов ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Они будут помогать местным врачам в лечении пострадавших.

В Тамбов направили бригады специалистов Федерального центра медицины катастроф и Центра экстренной медицинской помощи Москвы для оказания помощи пострадавшим после атаки на логистический центр в Котовске. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, его слова приводит РИА Новости.

«По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко в Тамбов направлены бригады специалистов Федерального центра медицины катастроф и Центра экстренной медицинской помощи Москвы», — говорит Кузнецов.

Логистический центр в Котовске Тамбовской области подвергся атаке беспилотников. В результате произошедшего погибли семь человек, еще 25 получили ранения.

По факту случившегося следователи уже возбудили уголовное дело о теракте. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что беспилотники были оснащены поражающими элементами — металлическими шариками, и назвал произошедшее крупнейшей и одной из самых жестоких атак на регион.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пожар на складе в Котовске, возникший после атаки беспилотников, удалось ликвидировать.

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