Москвича подозревают в расчленении отца

Фото, видео: 5-tv.ru

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Мужчина отправился в гости к сыну, но из квартиры уже не вышел.

Во Владимирской области задержали жителя Москвы, которого подозревают в убийстве собственного отца и сокрытии его тела. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления СК РФ в Telegram-канале.

Мужчину задержали после проверки по заявлению о пропаже жителя столицы. В правоохранительные органы 18 июля обратилась женщина, сообщившая, что ее супруг отправился в гости к сыну, после чего оба перестали выходить на связь.

Следователи совместно с оперативниками полиции установили маршрут передвижения мужчины с помощью данных видеонаблюдения. По версии следствия, отец вошел в квартиру сына на улице Палехской в Москве и больше ее не покидал. После этого подозреваемый вынес из квартиры крупногабаритные сумки и уехал на автомобиле в сторону Владимирской области.

При осмотре квартиры криминалисты обнаружили скрытые следы вещества бурого цвета, предположительно крови. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Следствие предварительно установило, что после убийства фигурант вывез тело в лесополосу и сжег его. В настоящее время подозреваемого доставили в подразделение Следственного комитета Москвы для проведения следственных действий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врача паллиативной помощи признали виновным в убийстве 15 пациентов. По данным следствия, медработник в период с сентября 2021 года по июль 2024 года лишал жизни людей, которым оказывал помощь на дому. Среди погибших были 12 женщин и трое мужчин в возрасте от 25 до 94 лет. Для преступлений врач использовал сильнодействующие препараты, которые приводили к остановке дыхания.

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