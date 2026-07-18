В Госдуме назвали срок возможного лишения Украины выхода к Черному морю

Депутат Журавлев: выход Украины к Черному морю можно ограничить за две недели

Фото: www.globallookpress.com/Server Amzayev

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Россия знает все уязвимые места одесского порта.

России потребуется около двух недель для того, чтобы лишить Украину выхода к Черному морю. Об этом в беседе с Lenta.ru заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

По словам парламентария, российская сторона знает уязвимые места одесского порта, инфраструктура которого, как отметил депутат, во многом сохранилась со времен СССР.

«Если иметь четкое представление о его устройстве и метко попадать в нужные болевые точки, двух недель будет достаточно для того, чтобы вообще лишить Украину выхода к Черному морю», — сказал Журавлев.

Депутат отметил, что системные удары по украинской портовой инфраструктуре начались на пятый год СВО. Он добавил, что одесский порт представляет собой сложный комплекс с разветвленной сетью коммуникаций, включая подземные объекты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские военные нанесли удары по судам и объектам, связанным с поставками для ВСУ. В Минобороны РФ заявили об уничтожении контейнеровоза в порту Черноморска Одесской области, где находился груз военного назначения. По данным ведомства, по объекту были нанесены два удара беспилотниками «Герань-4 сикер». Также сообщалось о поражении еще одного контейнеровоза в Черном море.

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