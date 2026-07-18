«Нас сплотили испытания»: Иракли о бывшей жене

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Благодаря телепроекту актриса Елена Гребенщикова воссоединилась со звездным бывшим спустя 12 лет после развода.

Певец Иракли рассказал о бывшей супруге Елене Гребенщиковой, с которой вместе принял участие в проекте «Ставка на любовь». По словам артиста, сложные испытания помогли ему по-новому взглянуть на ее характер и силу. Об этом Иракли рассказал корреспонденту 5-tv.ru на турнире по паделу Radio Monte Carlo Padel Cup.

Артист отметил, что участие в телепроекте позволило ему увидеть в бывшей супруге качества, которые особенно ярко проявились в непростых условиях. По словам Иракли, он был впечатлен тем, как Елена справлялась с испытаниями.

«Для меня это действительно важность была. Так как Лена там проявилась — для меня это просто восхищение! Она восторг вызывает в соцсетях абсолютно. Говорят, что она очень мудрая, спокойная», — рассказал певец.

Иракли признался, что и раньше знал о сильных сторонах бывшей супруги, однако именно проект показал ему, насколько серьезные испытания могут изменить человека.

«Я давно об этом знал, предполагал, но не знал лишь одного: что такие радикальные условия смогут нас сплотить. Испытания сделали ее более сильной и настоящим бойцом», — отметил артист.

По словам певца, Елена Гребенщикова проявила себя как человек, способный поддержать близких в самых сложных ситуациях.

«Она стала невероятно поддерживающей женщиной, женой, которая всегда станет рядом», — поделился Иракли.

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