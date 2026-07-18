«Уже стало полегче»: Невская о материнстве в 49 лет

Невская: здорово, что сейчас женщины старше сорока могут иметь детей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В марте 2026 года актриса впервые стала мамой в возрасте 49 лет и получила волну критики в свой адрес.

Актриса Анна Невская поделилась впечатлениями о первых месяцах материнства после того, как в марте 2026 года стала мамой в возрасте 49 лет. По словам артистки, поддержка семьи и няни помогла ей справляться с нагрузкой и наслаждаться каждым моментом с малышом. Об этом Анна Невская рассказала корреспонденту 5-tv.ru на турнире по паделу Radio Monte Carlo Padel Cup.

Невская отметила, что с каждым месяцем забот становится меньше, а радость от общения с ребенком растет. Малышу через неделю исполнится четыре месяца, и теперь актриса и ее супруг Дмитрий Клепацкий могут позволить себе больше отдыха.

«Сейчас стало полегче. Мы стали побольше спать. Перерывы стали длиннее. Поэтому стало легче. Он стал улыбаться. Ну, еще не разговаривает, конечно, но гуляет, уже понимает. Прекрасно. Дима тоже мне помогает. Так что у нас все хорошо, у нас тандем», — рассказала Невская.

Актриса добавила, что помощь няни значительно облегчает уход за малышом и дает возможность уделять внимание каждому моменту развития ребенка.

«У нас появилась няня, которая нам тоже помогает. Для нас это важно. В критике никак не отношусь. Говорят, это повод прекрасный, значит, помнят», — отметила артистка.

Невская подчеркнула, что сегодня женщинам старше 40 лет также доступно счастье материнства, и это может быть вдохновением для других.

«Сейчас есть возможность и женщинам сорок плюс, и детей, и это прекрасно. Я знаю многих, кто очень давно хочет детей, у кого не получается. Сейчас это возможно, и это здорово», — заключила актриса.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.