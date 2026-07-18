«Сам не знаю»: Костомаров о вдохновении в тяжелый период

Роман Костомаров: нужно вдохновить самого себя

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский; 5-tv.ru

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Чемпион дал искренний совет тем, кто сейчас переживает сложности в жизни и не знает, где найти силы для борьбы.

Олимпийский чемпион Роман Костомаров поделился своим подходом к преодолению сложных периодов в жизни. По его словам, ключ к восстановлению — найти внутреннее вдохновение и постепенно возвращаться к привычной жизненной энергии. Об этом Роман Костомаров рассказал корреспонденту 5-tv.ru на форуме «Больше, чем бизнес».

Чемпион отметил, что в тяжелые моменты важно прежде всего «вдохновить самого себя» и принять произошедшее, не ожидая мгновенных изменений.

«Прежде всего нужно вдохновить самого себя. Изменить собственное ощущение, принять это все, что с тобой произошло, и постепенно, постепенно возвращаться или стараться возвращаться к нормальной жизни, которой ты жил до этого», — рассказал Костомаров.

По словам спортсмена, дальнейшие изменения в жизни приходят естественным образом, когда внутренний настрой восстанавливается.

«И все остальное тогда постепенно обрастет и нормализуется», — отметил олимпийский чемпион, подчеркивая, что терпение и внимание к собственным эмоциям помогают преодолеть любые трудности.

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