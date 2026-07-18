«Достаточно взять за руку»: Костомаров о методе прочтения людей

Фото, видео: Евгений Мессман/ТАСС; 5-tv.ru

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Как в большом спорте, так и во время телепроектов чемпион тренировался с разными партнершами и уже выработал свой способ выстраивания контакта.

Олимпийский чемпион Роман Костомаров поделился своим опытом выстраивания контакта с партнершами как в спорте, так и во время телепроектов. По его словам, опыт совместной работы помогает понять человека буквально с первого прикосновения. Об этом Роман Костомаров рассказал корреспонденту 5-tv.ru на форуме «Больше, чем бизнес».

Чемпион отметил, что за годы карьеры ему приходилось работать с множеством партнерш, и он выработал собственный метод оценки: достаточно взять человека за руку, чтобы понять его характер и стиль работы.

«Я настолько привык работать в паре за свою жизнь, что мне достаточно было просто взять партнершу за руку, ничего не говоря, не объясняя друг друга. Я знаю, какой это человек — удобно мне с ним будет или неудобно. Просто по прикосновению, по чувству того, насколько девочка может быть сильная по характеру, насколько она тащит одеяло на себя», — рассказал Костомаров.

По словам спортсмена, некоторые партнерши податливы и слушают указания, а с другими требуется больше взаимодействия. Метод позволяет быстро оценить совместимость без лишних слов.

«На поклоне мне было определенно понятно, хочу ли я с этим человеком работать или нет. Теперь же мне нужно обнять партнера, чтобы почувствовать его», — отметил олимпийский чемпион.

Костомаров подчеркнул, что такой подход помогает не только в спорте, но и в любых совместных проектах, где важно быстро выстраивать доверие и понимание.

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