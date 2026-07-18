«Пугают уверенные люди»: Фомина о самооценке

Актриса Маруся Фомина: меня пугают уверенные в себе люди

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5- tv.ru

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Актриса признается, что, несмотря на годы выступлений на сцене и перед камерой, она так и осталась не очень уверенной в себе.

Актриса Маруся Фомина призналась, что, несмотря на многолетний опыт работы в театре и кино, до сих пор не считает себя полностью уверенным человеком. По словам артистки, она продолжает работать над собой и своим восприятием себя. Об этом Маруся Фомина рассказала корреспонденту 5-tv.ru на международном кинофестивале «Сделано женщинами».

Актриса отметила, что внешняя уверенность не всегда отражает внутреннее состояние человека. По ее словам, ей ближе постоянное развитие и стремление становиться лучше.

«Я, в принципе, не очень уверенный в себе человек. Мне кажется, это видно довольно часто. Я стараюсь над собой работать, но мне это нравится», — рассказала Фомина.

Артистка призналась, что ее, наоборот, настораживают люди, которые слишком сильно уверены в собственной идеальности.

«Меня пугают уверенные в себе люди, которые вот прямо считают, что все у них шикарно. Как правило, там все не очень хорошо», — поделилась актриса.

При этом Фомина отметила, что со стороны может производить впечатление человека с высокой самооценкой. Однако, по ее словам, это результат постоянной внутренней работы.

«Вы выглядите как раз-таки очень уверенной. Ну, дай Бог. Не знаю, мне кажется, я работаю над собой», — сказала артистка.

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