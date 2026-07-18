Пожар на складе в Тамбовской области полностью ликвидирован

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Марина Бородкина

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Тушение логистического центра в Электростали продолжается.

Пожар, возникший в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на склад в Котовске Тамбовской области, потушили. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

«Пожар, возникший в результате атаки БПЛА на склад в тамбовском Котовске, ликвидирован», — говорится в сообщении.

В ночь на 18 июля украинские БПЛА атаковали логистические комплексы в Тамбовской области и Подмосковье. Наиболее серьезные последствия были зафиксированы в Котовске.

По данным региональных властей, атака пришлась по логистическому центру, где в этот момент шла ночная смена. Губернатор Тамбовской области сообщил, что погибли семь сотрудников ночной смены, еще 25 человек ранены. Также в результате удара в Электростали пострадали 24 человека, один из них позже умер в больнице.

Параллельно с этим беспилотники ударили по складу в подмосковной Электростали. Следственный комитет РФ расценил произошедшее как террористические атаки на объекты гражданской инфраструктуры и возбудил уголовное дело.

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