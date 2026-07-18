Число отравившихся на турбазе в Ставрополье выросло до 80 человек
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Среди пострадавших 21 несовершеннолетний.
Порядка 80 человек пострадали от отравления на базе отдыха в Ставропольском крае. Об этом заявили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по региону.
«По предварительным данным, в настоящее время в медицинские учреждения Ставропольского края и соседних республик обратилось 80 человек, отдыхавших на базе в Новоселицком округе, в том числе 21 несовершеннолетний», — заявили в канале ведомства в МАКС.
Также шести обратившимся понадобилась госпитализация, несовершеннолетних среди них нет.
Александровский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание.
Следователи вместе с сотрудниками Роспотребнадзора осмотрели кухню турбазы и изъяли образцы пищи. Предварительно установлено, что в еде был возбудитель сальмонеллеза. С целью поиска его источника назначены лабораторные исследования.
Ранее 5-tv.ru писал, что работа гостиничного комплекса в Новоселицком округе Ставрополья была приостановлена после массового заболевания гостей.
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