ВС РФ нанесли два удара по контейнеровозу в порту Черноморска в Одесской области

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; Telegram/Минобороны России/mod_russia; 5-tv.ru

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Груз предназначался для ВСУ.

Вооруженные силы России уничтожили контейнеровоз в порту Черноморска в Одесской области. Груз предназначался для киевских боевиков. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что наши бойцы нанесли два удара по объекту при помощи дронов «Герань-4 сикер». В момент атаки судно с военным назначением уже находилось в порту. Цель ударов — пресечь логистические поставки, обеспечивающие нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Еще в Минобороны РФ сообщили, что в этот день армия России уничтожила контейнеровоз в Черном море. Груз на судне также предназначался для киевских боевиков. Удар был нанесен при помощи дронов.

Помимо этого, в ответ на террористические атаки Украины ВС РФ поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ.

Спецоперация

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года обратился к нации и заявил о начале специальной военной операции (СВО) по защите ДНР и ЛНР. Ее главными целями стали демилитаризация и денацификация Украины. Путин подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал. В связи с чем Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

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