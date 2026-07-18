Ким заявила о временном снятии с продажи товаров с пострадавших складов WB

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Основательница компании выразила соболезнования родным погибших и пообещала оказать помощь.

Товары с логистических объектов Wildberries в Тамбовской и Московской областях временно недоступны после атак беспилотников. Продукция, находившаяся на складах компании в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области, временно снята с продажи. Об этом 18 июля сообщила основательница Wildberries Татьяна Ким в своем Telegram-канале.

«Товары, которые находились на пострадавших логистических объектах, временно сняты с продажи», — написала Ким.

По ее словам, пожар в Котовске уже ликвидирован, а в Электростали продолжается борьба с огнем, однако возгорание практически удалось устранить. Глава компании пообещала дополнительно сообщить о восстановлении поставок и предложила партнерам направлять товары на другие логистические комплексы Wildberries.

Ким также назвала атаки на объекты компании ужасными событиями и заявила о готовности оказать помощь пострадавшим. Она выразила соболезнования семьям погибших и сообщила, что им будет оказана поддержка.

«Это боль, которую нельзя передать словами. Соболезную всем родным и близким погибших, мы обязательно поможем их семьям. Пострадавшим окажем всю необходимую поддержку», — подчеркнула Ким.

Атака беспилотников на логистический центр Wildberries в Котовске произошла ночью 18 июля. По данным губернатора Тамбовской области Евгения Первышова, погибли семь сотрудников ночной смены, еще 25 человек получили ранения. В результате удара по объекту компании в Электростали пострадали 24 человека. Один из пострадавших позднее скончался в больнице.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.