Ученые обнаружили в Москве редкую птицу чибиса с птенцами

Фото: © Getty Images/picture alliance/Contributor

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

При встрече с пернатым важно соблюдать несколько простых правил, чтобы не навредить ему.

Орнитологи обнаружили в Москве редкую птицу чибиса с птенцами. Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы mos.ru.

Пернатого гостя встретили в районе Косино-Ухтомский. Ученые из московского Департамента природопользования и охраны окружающей среды обнаружили взрослую птицу, а также выводок маленьких чибисят.

У чибиса яркая и узнаваемая внешность — у него черный клюв и выразительный хохолок из длинных узких перьев. Кроме того, он издает характерные звуки, в которых слышится фраза «чьи вы?».

Чибисы живут в основном в полях, а также на лугах с невысокой травой. Эти птицы предпочитают влажные места, гнездясь прямо на земле.

При встрече с чибисом важно соблюдать несколько простых правил, чтобы не навредить редкой птице — не шуметь и не ходить по траве, так как рядом может быть гнездо. Также важно не оставлять в зоне обитания пернатого никакого мусора — он может навредить чибису и его потомству.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москву возвращается летнее тепло.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.