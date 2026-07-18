«Самая большая ошибка»: Невская о сохранении любви в браке

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5- tv.ru

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Актриса замужем уже 13 лет за коллегой Дмитрием Клепацким и может поделиться опытом счастливой семейной жизни.

Актриса Анна Невская рассказала, что помогает ей сохранять гармонию в отношениях с супругом Дмитрием Клепацким. По словам артистки, главным в семейной жизни остаются доверие, умение разговаривать друг с другом и внимание к партнеру. Об этом Анна Невская рассказала корреспонденту 5-tv.ru на турнире по паделу Radio Monte Carlo Padel Cup.

Актриса отметила, что за 13 лет брака ей удалось сохранить близость с мужем благодаря взаимопониманию и готовности слышать друг друга. По ее мнению, для крепких отношений важно не искать специальные правила, а каждый день поддерживать атмосферу любви и доверия.

«Конечно, важно в семье сохранять вот эту атмосферу доверия, любви и верности. И тогда жизнь сама как дверь открывает тебе. Не знаю, стоит ли что-то делать для этого специально, мне кажется, нет», — рассказала Невская.

Артистка подчеркнула, что одной из главных проблем современных отношений считает отсутствие живого общения между людьми.

«Когда люди разговаривают друг с другом, сейчас просто очень часто видишь такие сцены, когда люди приходят и сидят в телефонах. Мне кажется, это самая большая ошибка», — отметила она.

По словам Невской, в семье также важно замечать хорошее и уметь принимать замечания друг друга. Она призналась, что ценит способность супруга прислушиваться к ее мнению.

«Иногда что-то я говорю, что мне не нравится. Дима такой человек — он как-то прислушивается. И для меня это очень ценно и очень важно», — поделилась актриса.

Невская добавила, что сама также старается учитывать желания и чувства мужа. По ее словам, именно взаимное внимание помогает им сохранять отношения.

«Я тоже стараюсь прислушаться к ближнему и понять, что ему надо. Наверное, вот это нас очень выручает», — заключила артистка.

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