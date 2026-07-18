«Порой авто останавливаются на улице»: Костомаров о народной поддержке

Фото, видео: Михаил Синицын/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Выйдя из больницы и потеряв смысл жизни, спортсмен никак не ожидал получить такой мощный заряд позитива от всей страны.

Олимпийский чемпион Роман Костомаров рассказал о мощной поддержке, которую получил от людей после возвращения к жизни и спорту. По словам спортсмена, именно внимание окружающих помогло ему вновь обрести уверенность и понять, что он движется в правильном направлении. Об этом Роман Костомаров рассказал корреспонденту 5-tv.ru на форуме «Больше, чем бизнес».

Фигурист признался, что, публикуя первое видео с тренировками после реабилитации, не ожидал такой реакции от аудитории. По его словам, тогда он хотел лишь показать людям, что продолжает бороться и не собирается останавливаться.

«Когда я выкладывал тот первый ролик, когда я начинал крутить велосипед в спортзале, на реабилитации уже в протезах, я, честно говоря, не ожидал такого отклика и такой массовой поддержки», — рассказал Костомаров.

Спортсмен отметил, что хотел показать окружающим: он жив, продолжает заниматься и намерен двигаться дальше, однако получил гораздо больше поддержки, чем мог представить.

«Я хотел как можно быстрее внутренне успокоить себя и показать людям, что я не пропал никуда, я жив, я буду бороться, я буду заниматься, я буду что-то делать», — поделился олимпийский чемпион.

По словам Костомарова, сейчас он регулярно сталкивается с проявлениями поддержки от незнакомых людей. Иногда поклонники узнают его даже на улице и выражают слова восхищения.

«Порой автомобили останавливаются на улице, и кто-то кричит: „Рома — красавец!“ Просто опускает окно. И это, конечно, очень приятно», — рассказал спортсмен.

Костомаров добавил, что именно такая реакция людей помогла ему восстановить внутренние силы после сложного периода.

«Мне стало легче, и понемногу начали расти крылья. Я понял, что все не зря. Люди меня поддерживают, значит, я двигаюсь в правильном направлении. Надо продолжать действовать», — заключил олимпийский чемпион.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.