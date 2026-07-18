«Никого, кроме них, в стране нет»: Котт про дуэт Стоянова и Добронравова
Владимир Котт: для стоянова и Добронравова было счастьем поработать вместе
Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
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В семейной комедии «На деревню дедушке-2» два народных артиста России наконец встретились на экране.
Режиссер Владимир Котт рассказал о работе с народными артистами России Юрием Стояновым и Федором Добронравовым в семейной комедии «На деревню дедушке-2». По словам постановщика, встреча двух актеров на одной площадке стала важным событием для проекта. Об этом Владимир Котт рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «На деревню дедушке-2».
Режиссер отметил, что Стоянов и Добронравов давно знакомы, однако раньше им не доводилось работать вместе в одном проекте. По его словам, на съемочной площадке между артистами царила дружеская атмосфера, а главной задачей было сохранить настроение первой части фильма.
«Друг друга они очень давно знали, они друг с другом знакомы, но они никогда не работали вместе. И для них было счастьем, чтобы они поработали вместе. Вообще никакой ревности не было, все было отлично», — рассказал Котт.
По словам режиссера, для команды было важно, чтобы актеры не только взаимодействовали между собой, но и выстроили особую связь с юным героем картины.
«Для них было важно, чтобы они слышали друг друга и слышали маленького мальчика. Нам было важно сохранить интонацию первой части, и мы добавили еще одного дедушку того же возраста, только немножко другого», — отметил постановщик.
Владимир Котт объяснил, почему именно Федор Добронравов получил роль второго дедушки в продолжении истории. По его словам, выбор был очевидным.
«А кого еще? Если подумать, то никого, кроме этих дедушек хороших, у нас в стране нет», — заявил режиссер.
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