«Никого, кроме них, в стране нет»: Котт про дуэт Стоянова и Добронравова

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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В семейной комедии «На деревню дедушке-2» два народных артиста России наконец встретились на экране.

Режиссер Владимир Котт рассказал о работе с народными артистами России Юрием Стояновым и Федором Добронравовым в семейной комедии «На деревню дедушке-2». По словам постановщика, встреча двух актеров на одной площадке стала важным событием для проекта. Об этом Владимир Котт рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «На деревню дедушке-2».

Режиссер отметил, что Стоянов и Добронравов давно знакомы, однако раньше им не доводилось работать вместе в одном проекте. По его словам, на съемочной площадке между артистами царила дружеская атмосфера, а главной задачей было сохранить настроение первой части фильма.

«Друг друга они очень давно знали, они друг с другом знакомы, но они никогда не работали вместе. И для них было счастьем, чтобы они поработали вместе. Вообще никакой ревности не было, все было отлично», — рассказал Котт.

По словам режиссера, для команды было важно, чтобы актеры не только взаимодействовали между собой, но и выстроили особую связь с юным героем картины.

«Для них было важно, чтобы они слышали друг друга и слышали маленького мальчика. Нам было важно сохранить интонацию первой части, и мы добавили еще одного дедушку того же возраста, только немножко другого», — отметил постановщик.

Владимир Котт объяснил, почему именно Федор Добронравов получил роль второго дедушки в продолжении истории. По его словам, выбор был очевидным.

«А кого еще? Если подумать, то никого, кроме этих дедушек хороших, у нас в стране нет», — заявил режиссер.

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