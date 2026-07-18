Один из пострадавших в результате атаки ВСУ в Подмосковье скончался в больнице

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Еще восемь пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Один из пострадавших в результате атаки беспилотников на Электросталь Московской области скончался от полученных травм. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

По уточненным данным, всего в результате атаки пострадали 36 человек. Восемь из них находятся в тяжелом состоянии, 23 — в состоянии средней степени тяжести, еще пять — в удовлетворительном. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Воробьев также сообщил, что обломки беспилотника упали на здание детского сада на улице Западной. Возгорание площадью 100 квадратных метров удалось ликвидировать. Среди детей и сотрудников учреждения пострадавших нет. На местах происшествий продолжают работать экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ночь с 17 на 18 июля силы противовоздушной обороны России уничтожили украинские беспилотники над регионами страны. По данным Минобороны РФ, всего были ликвидированы 379 БПЛА самолетного типа. Дроны пытались атаковать 21 регион, среди которых Белгородская, Брянская, Курская, Смоленская, Калужская и Тульская области.

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