Армия России поразила объекты инфраструктуры ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

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Также ликвидированы пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 143 районах.

Российские военнослужащие поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ», — заявили на канале оборонного ведомства в МАКС.

Кроме того, ликвидированы пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 143 районах зоны СВО.

Ранее российские войска поразили вражеский сухогруз у острова Змеиный.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму