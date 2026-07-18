«Как Господь управит»: Иракли об участии в реалити-шоу

Фото, видео: Алексей Смагин/ТАСС; 5-tv.ru

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Вместе с бывшей супругой артист принял участие в проекте «Ставка на любовь» и даже дошел до финала. Это далось ему очень непросто.

Певец Иракли рассказал о сложностях участия в реалити-шоу «Ставка на любовь», где он вместе с бывшей супругой дошел до финала. По словам артиста, испытания оказались особенно непростыми из-за физических нагрузок и конкуренции с более молодыми участниками. Об этом Иракли рассказал корреспонденту 5-tv.ru на турнире по паделу Radio Monte Carlo Padel Cup.

Артист отметил, что с возрастом стал внимательнее относиться к физическим нагрузкам. Несмотря на любовь к спорту, теперь он старается выбирать занятия, которые приносят пользу здоровью.

«Мне 48, через два года — 50. И надо сказать, несмотря на то, что я люблю спорт и для меня спорт является частью моей жизни, в данный момент приходится с возрастом выбирать то, что не приносит вреда здоровью, а то, что полезно», — рассказал Иракли.

Певец признался, что участие в реалити-шоу далось ему тяжело. По его словам, среди участников были в основном молодые люди с серьезной спортивной подготовкой, а возраст и опыт значительно влияли на результат.

«Очень тяжело было соревноваться, потому что, во-первых, ребята молодые все и спортивные. Самый старший помимо меня на 12 лет был младше меня. У всех спортивный какой-то полупрофессиональный или профессиональный опыт», — отметил артист.

При этом Иракли считает, что выход в финал стал для него и его партнерши настоящим достижением. По словам певца, они понимали, что шансы на победу были непростыми.

«Мы ставили себе следующую задачу: как Господь управит. Мы будем стараться, а как оно будет, так оно и будет. И вот действительно для нас это случилось чудо», — поделился исполнитель.

Иракли добавил, что участникам приходилось проходить через сложные испытания и неоднократно бороться за возможность остаться в проекте.

«Мы должны были сто раз проиграть, нас три раза отправляли на состязание на вылет», — рассказал певец.

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