Силы ПВО России за сутки сбили 774 украинских БПЛА самолетного типа

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

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Также российские войска уничтожили 13 авиабомб ВСУ.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за минувшие сутки перехватили 774 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Средствами противовоздушной обороны сбиты <…> 774 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сообщается в заявлении российского оборонного ведомства.

Кроме того, силы ПВО уничтожили 13 авиабомб врага. Также российские военные поразили польскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Krab» и американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ночь с 17 на 18 июля дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 379 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над регионами РФ.

Территория России систематически подвергается атакам со стороны боевиков киевского режима с начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Для ударов Киев использует БПЛА и ракетное вооружение.

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