Атака ВСУ на логистические центры в Котовске и Электростали: что известно

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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В настоящее время на местах происшествий работают следователи и криминалисты.

В ночь на 18 июля украинские беспилотники атаковали логистические комплексы маркетплейса, расположенные в Тамбовской области и Подмосковье. В результате происшествий есть погибшие и пострадавшие. По факту случившегося Следственный комитет России начал расследование.

Удар по складу в Котовске

Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в городе Котовске Тамбовской области. По информации региональных властей, удар пришелся по логистическому центру, где в этот момент работала ночная смена.

Губернатор Евгений Первышов сообщил, что жертвами атаки стали семь человек. Еще 25 сотрудников получили различные травмы. Состояние семерых пострадавших медики оценивают как крайне тяжелое.

«Это самая масштабная и бесчеловечная террористическая атака на наш регион: и по количеству прилетевших БПЛА, и по количеству пострадавших, и по цинизму», — написал Первышов.

Атака на склад в Электростали

Параллельно беспилотники нанесли удар по еще одному объекту — складу в подмосковной Электростали. В результате падения дрона медицинская помощь потребовалась 24 работникам предприятия.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, часть пострадавших находится в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что один из пациентов в Электростали скончался.

Кроме того, на территории комплекса вспыхнул пожар. Для ликвидации возгорания были привлечены экстренные службы и пожарные расчеты.

Возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как террористические атаки на объекты гражданской инфраструктуры. По фактам ударов по логистическим центрам в Котовске и Электростали возбуждены уголовные дела по статье о террористическом акте.

В настоящее время на местах работают следователи и криминалисты. Специалисты изымают вещественные доказательства и фрагменты беспилотников, по которым будут назначены необходимые экспертизы. Представители маркетплейса продолжают взаимодействовать с профильными службами и уточнять последствия произошедшего.

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что находится на постоянной связи с омбудсменами Московской и Тамбовской областей.

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