«Отказываюсь от ролей»: Фомина о женщинах в кино

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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В последнее время актриса появляется всего в одном фильме за год. И это ее осознанный выбор.

Актриса Маруся Фомина поделилась, почему в последнее время появляется в кино крайне редко. По ее словам, это осознанный выбор, связанный с качеством предлагаемых проектов и стремлением оставаться верной собственным принципам. Об этом Маруся Фомина рассказала корреспонденту 5-tv.ru на международном кинофестивале «Сделано женщинами».

Фомина подчеркнула, что не прекращала актерскую деятельность: она активно работает в театре МХТ имени Чехова и приглашает зрителей на свои спектакли. В кино же актриса выбирает только проекты, которые соответствуют ее внутренним критериям.

«Я не ушла. Я работаю в МХТ Чехова. Приходите на мои спектакли как актриса. Просто очень мало достойных предложений», — рассказала Фомина.

Актриса добавила, что отказ от большинства ролей для нее — не финансовая проблема, а вопрос художественного выбора и самоуважения.

«Как писал Зощенко своей дочери, это сильно бьет по карману, но не марает душу. Я отказываюсь от большинства ролей», — отметила Маруся Фомина, объясняя свой редкий кинопроекты.

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