«Самая масштабная и бесчеловечная»: губернатор об атаке ВСУ на склад в Котовске

Атака ВСУ на склад в Котовске стала самой масштабной в Тамбовской области

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

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Противник намеренно использовал мелкие поражающие фрагменты, которые нанесли людям множественные ранения.

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на склад в Котовске стала самой масштабной и бесчеловечной в Тамбовской области. Об этом заявил глава региона Евгений Первышов в своем Telegram-канале.

«Это самая масштабная и бесчеловечная террористическая атака на наш регион: и по количеству прилетевших БПЛА, и по количеству пострадавших, и по цинизму», — написал он.

Сейчас из 25 пострадавших троих осмотрели и отпустили домой. В стационарах остаются 22 человека, из них семеро — в тяжелом состоянии.

Первышов отметил, что среди раненых — не только жители Тамбовской области. Медики оказывают им всю необходимую помощь. Региональные больницы на связи с федеральным центром, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко предложил направить в Тамбовскую область бригады Центра медицины катастроф, сообщил Первышов.

Противник намеренно использовал в беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) поражающие фрагменты — мелкие металлические шарики, которые нанесли людям множественные ранения.

Ранее Следком РФ возбудил дела о терактах после ударов ВСУ по Котовску и Электростали.

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