Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Уже более десяти лет актер помогает детям и взрослым с особенностями ментального развития, в том числе обязательно снимает их в каждом из своих кинопроектов.

Актер и режиссер Егор Бероев поделился своим опытом работы с людьми с особенностями ментального развития. По его словам, важно относиться к ним как к равноправным участникам жизни, а не называть «пациентами» или «инвалидами». Об этом Егор Бероев рассказал корреспонденту 5-tv.ru на форуме «Больше, чем бизнес».

Беров объяснил, что в своих последних кинопроектах он обязательно включает людей с ментальными особенностями. В фильмах «Кукла» и «Марик» таких героев насчитывается около 12 человек, при этом их роль не всегда заметна на экране, но они присутствуют во всех сценах.

«Если я приезжаю в ДДИ, я вижу людей, которые живут там, детей, которые живут там. Пациентами я никогда их не называю, не называю их инвалидами, не называю их больными. Для меня важно равноправие», — отметил Бероев.

Актер подчеркнул, что люди с особенностями нередко оказываются сильнее тех, кто их окружает. По его словам, они обладают невероятной силой духа и учат окружающих доброте и вниманию.

«Иногда пациентами можно назвать скорее нас, но не их. Они точно сильнее нас. Они молятся за нас. Та сила духа, тот стержень, который в них есть, их нельзя назвать пациентами», — рассказал режиссер.

Беров добавил, что посещение детских домов-интернатов и общение с людьми с особенностями помогает понять, как важно проявлять внимание и заботу. Он отметил, что волонтеры, взаимодействующие с этими детьми, потом несут эту цепочку добра в мир, меняя его к лучшему.

«Они требуют чуть больше внимания, чуть больше доброты, чуть больше участия по отношению к ним. Они нас учат быть другими. Это потрясающая сила, удивительная», — заключил Егор Бероев.

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