Перестановки в правительстве Украины стали проблемой для Зеленского
Die Zeit: перестановки в правительстве Украины стали проблемой для Зеленского
Фото: Dan Bashakov/AP/ТАСС
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Решение уволить министра обороны Михаила Федорова вызвало крупнейшие за последний год протесты в стране.
Реструктуризация правительства Украины стала серьезной проблемой для лидера киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщила немецкая газета Die Zeit.
«Кадровые перестановки в руководстве страны, которые Зеленский рассчитывал провести в ускоренном порядке незадолго до парламентских каникул, всего за несколько дней превратились для него в серьезную политическую проблему», — говорится в материале.
По информации издания, решение уволить министра обороны Михаила Федорова вызвало крупнейшие за последний год протесты на Украине. В материале издания отмечается, что попытка провести реформу правительства в спешке перед парламентским перерывом обернулась для президента серьезным вызовом.
Авторы материала подчеркнули, что Зеленскому будет трудно выйти из сложившейся ситуации: восстановление Федорова может создать впечатление, что глава государства поддается внешнему давлению.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил о назначении Андрея Сибиги и Евгения Хмары временно исполняющими обязанности министров иностранных дел и обороны соответственно. По словам главы правительства, решение согласовано с президентом Владимиром Зеленским. Новый состав кабинета должен продолжить прежний курс в вопросах обороны и внешней политики.
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