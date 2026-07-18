Перестановки в правительстве Украины стали проблемой для Зеленского

Фото: Dan Bashakov/AP/ТАСС

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Решение уволить министра обороны Михаила Федорова вызвало крупнейшие за последний год протесты в стране.

Реструктуризация правительства Украины стала серьезной проблемой для лидера киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщила немецкая газета Die Zeit.

«Кадровые перестановки в руководстве страны, которые Зеленский рассчитывал провести в ускоренном порядке незадолго до парламентских каникул, всего за несколько дней превратились для него в серьезную политическую проблему», — говорится в материале.

По информации издания, решение уволить министра обороны Михаила Федорова вызвало крупнейшие за последний год протесты на Украине. В материале издания отмечается, что попытка провести реформу правительства в спешке перед парламентским перерывом обернулась для президента серьезным вызовом.

Авторы материала подчеркнули, что Зеленскому будет трудно выйти из сложившейся ситуации: восстановление Федорова может создать впечатление, что глава государства поддается внешнему давлению.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил о назначении Андрея Сибиги и Евгения Хмары временно исполняющими обязанности министров иностранных дел и обороны соответственно. По словам главы правительства, решение согласовано с президентом Владимиром Зеленским. Новый состав кабинета должен продолжить прежний курс в вопросах обороны и внешней политики.

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