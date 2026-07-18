Бывший глава МИД Германии призвал ЕС пойти на переговоры после заявления Путина

Фото: Philipp von Ditfurth/picture-alliance/dpa/ТАСС

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Политик не понимает, почему Евросоюз не воспользуется шансом и не попытается построить конструктивный диалог с РФ.

После заявления президента России Владимира Путина бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль призвал Европейский союз (ЕС) немедленно сесть за стол переговоров с РФ. Об этом немецкий политик заявил в интервью газете NZZ.

В ходе разговора с журналистом издания Зигмар Габриэль упомянул также и последние высказывания российского лидера. В частности, речь шла о словах Путина о том, что экс-канцлер Германии Герхард Шредер был бы, на его взгляд, самым оптимальным переговорщиком между ЕС и Россией.

Немецкий политик объяснил: когда в подобных ситуациях человек называет имена, то всем сразу становится понятно, что именно эта кандидатура меньше всего подходит на данную роль. Но, как поспешил добавить Габриэль, с высказыванием Путина все не так однозначно.

«Вторая часть фразы гласила, что он согласен и на любого другого европейца», — подчеркнул бывший глава МИД Германии.

Зигмар Габриэль сделал акцент именно на этом. По его мнению, РФ открыта к диалогу. В связи с чем он призвал европейцев воспользоваться шансом и выбрать переговорщика для конструктивного диалога с РФ.

«Будь я Европой, сказал бы: „Хорошо, мы верим тебе на слово“. Какие здесь риски? Никаких», — добавил политик.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Евросоюзе нет реальных инициатив по выстраиванию дипломатических отношений с РФ. Наоборот, ЕС делает все, чтобы в будущем у них не было никаких контактов с РФ.

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