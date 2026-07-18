«Это моя миссия»: Костомаров о мотивации людей на занятия спортом

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Вильф; 5-tv.ru

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Олимпийский чемпион стал примером для миллионов людей, вернувшись на лед на протезах и не потеряв уверенности в себе.

Олимпийский чемпион Роман Костомаров поделился, как возвращение к тренировкам после травм и занятия спортом на протезах вдохновляет других людей. По его словам, личный пример помогает спортсменам и любителям физической активности преодолевать страхи и находить мотивацию. Об этом Роман Костомаров рассказал корреспонденту 5-tv.ru на форуме «Больше, чем бизнес».

Чемпион отметил, что уже с первых дней после возвращения в зал он старался активно включаться в тренировки, несмотря на рекомендации близких и недавнюю госпитализацию. Это сразу привлекло внимание других посетителей спортзала.

«Людей это тоже мотивирует. Приходя в зал первое время моя жена, даже Оксана, не ожидала, что на следующий или через два дня я уже сказал: «Пойдем в зал». Она говорит: «Как в зал? Ты только с больницы пришел. Какой зал там?» А люди как, че? Я говорю: «Да ну, как че? Надо идти», — рассказал Костомаров.

По словам спортсмена, его возвращение вдохновляло окружающих тренеров и занимающихся, многие из которых после этого прилагали больше усилий в своих занятиях.

«Конечно, там немного у всех в зале глаза расширялись, и многие, кто занимался с тренером, говорили потом: „Роман, спасибо, что ты пришел“. Люди, которые жаловались на колено, локоть или плохое самочувствие, после этого тренировались с двойным усилием», — отметил олимпийский чемпион.

Костомаров подчеркнул, что мотивация окружающих стала для него личной миссией. При этом он признался, что в первую очередь занимается спортом для себя, но рад, что его пример помогает другим.

«Наверное, отчасти в этом и есть моя сейчас миссия, и я ее с удовольствием несу. Но в первую очередь я, конечно, это делаю для себя, но если я являюсь примером для других людей, которые это подстегивает, я этому очень рад и счастлив», — заключил спортсмен.

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