Финал ЧМ по футболу не будут переносить, несмотря на смог в Нью-Йорке

Фото: www.globallookpress.com/Baptiste Fernandez/Keystone Press Agency

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Дым от лесных пожаров в Канаде должен развеяться к 19 июля.

Финал чемпионата мира по футболу не станут переносить, несмотря на смог в Нью-Йорке. Об этом сообщило Bloomberg.

«ФИФА не планирует переносить финал чемпионата мира на воскресенье, несмотря на то, что дым от канадских лесных пожаров ухудшает качество воздуха в районе Нью-Йорка», — сообщили в публикации.

Экологическая ситуация в городе обсуждалась на неформальной встрече представителей ФИФА и главы рабочей группы Белого дома по вопросам чемпионата мира Эндрю Джулиани.

Игра между Испанией и Аргентиной должна состояться в 15:00 на стадионе MetLife в Нью-Джерси. Работники Национальной службы погоды остаются в командном центре ФИФА в Майами и на протяжении всего финала ЧМ-2026 продолжат следить за погодой. Ожидается, что смог в Нью-Йорке усилится, но его большая часть развеется к 19 июля, сообщил старший синоптик Центра прогнозирования погоды США Боб Оравец.

Ранее 5-tv.ru писал, что финал ЧМ-2026 по футболу могут перенести по причине массовых лесных пожаров в Канаде.

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